المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات يواصل العمل في إجازة عيد الأضحى

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، تكثيف أنشطة المعمل في تحليل العينات وتنفيذ البرامج التدريبية.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المعمل استعد لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بزيادة السعة الاستيعابية لقسم الميكروبيولوجي بإضافة جهازين جديدين «Real time PCR» المستخدمين في تحليل الميكروبات والفيروسات بالمنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمياه ومنتجات اللحوم، للكشف عن الأغذية المعدلة وراثياً، واحتمالية وجود الفصيلة الخيلية والخنزيرية.

اختتام 4 برامج تدريبية في المعمل المركزي

وأضافت أن المعمل اختتم 4 برامج تدريبية خلال الأسبوع الماضي، في مجالات العناصر الثقيلة والسموم الفطرية والمواصفات الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية، مشيرة إلى الاستعداد لبدء برنامج التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات المصرية، والتجهيز لبدء تدريب الفائزين في مسابقة رمضان بعد عطلة العيد مباشرة.

وأكدت أن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة لاستقبال وفحص العينات، بهدف تسهيل عمليات التصدير، ومساعدة الجهات الرقابية على مواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد.

استمرار العمل خلال عطلة العيد

وتواصل جميع أقسام المعمل المركزي الرئيسية عملها طوال عطلة العيد، حسب مديرة المعمل، التي أكدت أن قسم متبقيات المبيدات يفحص أكثر من 460 مبيدا بأحدث الأجهزة، بالإضافة لفحص العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة.