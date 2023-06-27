ضبط 278 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في يوم واحد

الامن العام : ضبط 278 قضية مخدرات وتنفيذ 84 الف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (278) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (295) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (132,935 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (43,420 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (25,850 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,781 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,290 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,057 كيلو جرام).كمية من مخدرالإستروكس وزنت (990 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (700 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (90 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (45 جرام )عدد (2865) قرص مخدر.فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (160 قطعة سلاح نارى بحوزة 140 متهم) .. وذلك على النحو التالى :رشاش .(28) بندقية آلية .(22) بندقية خرطوش .(5 ) مسدسات.(104) فرد محلى .(744) طلقة مختلفة الأعيرة .(30) خزينة متنوعة .ضبط (218) قطعة سلاح أبيض .فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84126) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (359) حكم جناية.(26754) حكم حبس جزئى.(4522) حكم حبس مستأنف.(41675) حكم غرامة.(10816) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين إرتكبوا (2) حادث متنوع.فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (378) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26883) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.