نصائح رئيس شعبة الجزارين لمحبي «الكوارع»في العيد.. أولها يتعلق بالجزار

وصف سعيد زغلول رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، الكوارع بأنها من أفضل الأكلات لدى المصريين، مؤكدا على أن الطلب يزيد عليها خصوصا أيام عيد الأضحى المبارك.

أكلات مصرية تعتمد على فواكه اللحوم

وأضاف زغلول لـ«الوطن» أن هناك أكلات يتميز بها المصريين تعتمد فى الأساس على فواكه اللحوم، أبرزها لحمة الرأس والكرشة والممبار والطحال والفشة، مشيرا إلى أن هناك عدد من النصائح عند شرائها يجب اخذها في الاعتبار، منها التأكد أن الذبيحة طازجة.

اختيار الكوارع البيضاء الممتلئة

وأشار «زغلول» إلى أن الكوارع من الأكلات المفضلة، مشيرا إلى أنه عند شرائها يجب اختيار الكوارع البيضاء الممتلئة، والتي تكون ناصعة البياض، والأظافر حمراء اللون، موضحا أنه يجب اختيار الكوارع الأمامية للعجل، لأنها تكون أكثر امتلاء من الكوارع الخلفية، على أن تكون الكوارع العجالي صغيرة العمر لسرعة طهيها، وسهولة تنظيفها من الشعر، مع تجنب حرق الشعر بالنار حتى لا يتغير لونها وتظهر عليها البقع السوداء بعد الحرق.

شراء اللحوم من محلات جزارة معروفة

طالب رئيس شعبة القاصبين المواطنين بضرورة شراء اللحوم والكوارع والكبدة والممبار من محلات جزارة معروفة وذات سمعة طيبة، وعدم شراء اللحوم المعروضة خارج المحل لأنها معرضة للتلوث، كما نصح بعدم الشراء من الباعة الجائلين أو من الطرق الزراعية أو الصحراوية أو من أى مصدر غير معلوم، مشددا على ضرورة التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على جسم اللحوم.