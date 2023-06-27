«تعليم الإسكندرية»: نتعاون مع عدة مؤسسات لتنفيذ أنشطة التدريب الفني والحرفي

استقبل الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتورة مرفت أحمد عبد المنعم، رئيس وحدة العشوائيات بالمحافظة ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المنطقة المتأثرة بالهجرة غير شرعية CBUID، لمناقشة سبل وآليات تنفيذ عدة مشروعات مشتركة لتطوير التعليم وتعزيز الخدمة المجتمعية.

أنشطة التدريب المهني والحرفي تدعم التعليم الفني

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة الإسكندرية تعملان على النهوض بالتعليم الفني بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وفي ضوء هذا التوجه، تم مناقشة التعاون مع التعليم الفني بالمناطق المستهدفة في المحافظة، لتنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع جمعية كاريتاس مصر عبر منحة مقدمة للمؤسسة، وقائمة على أنشطة التدريب المهني والحرفي، وذلك لدعم المشروعات والأنشطة بالتعليم الفني.

مشروعات وأنشطة تطوير التعليم الفني بالإسكندرية

وأوضح وكيل تعليم الإسكندرية، أنه التقى الدكتورة مرفت أحمد عبد المنعم، رئيس وحدة العشوائيات بالمحافظة ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المنطقة المتأثرة بالهجرة غير شرعية CBUID، وبحضور أمل حسان، مدير عام التعليم الفني، وناقشوا سبل وآليات التعاون وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة.