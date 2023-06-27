تجهيز 200 ساحة و4 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تجهيز 200 ساحة و4 آلاف و495 مسجدًا من المساجد التي تُقام بها صلاة الجمعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، غداً الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، مقدماً خالص التهنئة لأهالي المحافظة، بمناسبة حلول العيد، متمنياً أنّ يحفظ الله مصر من كل سوء، مطالباً بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد

ووجّه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، كما كلّف رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، ومديرى المديريات الخدمية، برفع درجة الاستعداد بمختلف قطاعات المحافظة، لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، مع تنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بجانب إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى المبارك

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّه تم وضع خطة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أنّ موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحًا، وأنّه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة

وشدٌد «بسيوني»، على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاةً لله ورسوله، وتعظيماً لشعائر الله.

وأوضح «بسيوني»، أنّ بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأنّ صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وأنّ سعر صك الأضحية البلدي، 8 آلاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 آلاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.