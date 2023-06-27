محافظ كفر الشيخ يحذّر من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في عطلة العيد

حذّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال إجازة عيد الأضحى، موجّها التعليمات لجميع الجهات المختصة باليقظة، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، لمنع التعديات فى المهد، كما حمل رؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية ورؤساء الجمعيات الزراعية، المسؤولية عن أي تعديات لا تُقابل بالمنع والإزالة في المهد.

غرف عمليات في المحافظة لمواجهة التعديات

وأعلن المحافظ عن تشكيل غرف عمليات في المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، وعضوية ممثل من إدارة حماية الأراضي في مديرية الزراعة، لمتابعة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وموافاته بتقرير يومي، كما وجه بتكثيف الحملات من لجان المتابعة والوحدات المحلية، ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، لمواجهة أي حالات بناء على الأراضي الزراعي خلال فترة العيد.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين

وشدد المحافظ على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، كما وجه بتفعيل دور اللجان القاعدية، بالتنسيق مع مديرية الأمن والعمد والمشايخ في الوحدات القروية، واتخاذ اللازم قانوناً تجاه المتقاعسين والمقصرين في منع التعديات في المهد، مؤكدا ضرورة تنفيذ إزالات فورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المتعدين، مع تأكيد أن تكون الإزالات فعلية وليست جزئية.

تحرير محاضر بناء بدون ترخيص للمتعدين

وأضاف أن الجهات المختصة بمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية ستطبق القانون رقم 164 لسنة 2019، الخاص بغزالة التعديات على أملاك الدولة، والقانون رقم 164 لعام 2022، الخاص بتعديات البناء على الأراضي الزراعية، وتحرير محاضر بناء دون ترخيص للمتعدين.

منع خروج الطوب من المصانع دون تصريح

ووجّه محافظ كفر الشيخ الجهات المختصة بضرورة التنسيق مع مصانع الطوب، لمنع خروج أي كميات من الطوب قبل الحصول على تصريح من الوحدات المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مواصلة وحدة المتغيرات المكانية عمليها طوال أيام عيد الأضحى.