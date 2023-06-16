الكشف الطبي على 1840 حالة خلال قافلة علاجية بسمالوط بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

قافلة طبية بمنشأة الشريعي بسمالوط

وعرض الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة في المنيا، تقريرا علي المحافظ بشأن تنفيذ قافلة طبية على مدار يومين، بقرية منشأة الشريعي بمركز سمالوط، حيث نفذت القافلة من خلال 11 عيادة متنقلة في 7 تخصصات الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

صرف العلاج والأدوية بالمجان

وقال وكيل صحة المنيا، أنه جرى الكشف على 1840 حالة وصرف العلاج لهم مجانا منها 223 حالة جراحة، 562 حالة أطفال، و317 باطنة، و94 نساء وتنظيم الأسرة، و72 أسنان، 151 رمد، و315 جلدية، 106 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 113 تحليلا ً متنوعاً، و3 حالات أشعة سينية وعمل 4 موجات صوتية و 88 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ111 مترددا لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين.