الكشف على 2066 مريضا ضمن قافلة علاجية بالدقهلية

قال شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى الكشف على 2066 مريضا في مختلف التخصصات الطبية، وعمل التحاليل والأشعة اللازمة للمرضى، ضمن القافلة الطبية العلاجية بقرية قلابشو التابعة لمركز بلقاس.

إطلاق قوافل علاجية بالدقهلية

وأكد في بيان له أن إطلاق القافلة العلاجية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأضاف«مكين» أن عيادات القافلة ضمت 12 عيادة منها 6 عيادات متنقلة، وهي «2 أطفال، أنف وأذن، رمد، جراحة، جلدية، و6 عيادات داخل الوحدة، مع وجود معمل طفيليات وأشعة x ray».

وأوضح أن بيان القافلة الطبية بخصوص حالات الكشف جاء «باطنة 336، أطفال 372، جراحة 208، أنف وأذن 119، عظام 248، رمد 225، جلدية 186، أسنان 182، نساء وتنظيم أسرة 190».

وأشار إلى أنه جرى إجراء عدد 364 تحليلا مختلفا للمرضى، و115 حالة أشعة عادية، وموجات صوتيه، وفحوصات لـ159 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وجرى تحويل 160 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 20 قرارا للعلاج على نفقة دولة.

وأكد حرص مديرية الصحة بالدقهلية على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية ، و140 حالة استبيان، مبينا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.