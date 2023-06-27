«الداخلية» تضبط تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات في سيناء

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية قوية لعصابات الاتجار في المخدرات، بعدما كشفت تحريات قطاع الأمن العام عن تورط 6 أشخاص في تكوين تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة رأس سدر، التابع لمديرية أمن جنوب سيناء.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط أفراد التشكيل العصابي، بالتنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، حال تواجدهم في مزرعة مملوكة لأحدهم بمنطقة أبو صويرة في دائرة قسم شرطة رأس سدر.

وعثر بحوزة المتهمين على 650 كيلوجراما من مادة الحشيش، و260 كيلوجراما من مخدر الهيدرو، و3 كيلوجرامات من مخدر الأفيون، بالإضافة لسيارة ملاكي و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بتكوين التشكيل العصابي المتخصص في تصنيع المواد المخدرة، وبحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، فيما قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 مليون جنيه.