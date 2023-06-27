محافظ مطروح: شواطئ مجانية للمواطنين في عيد الأضحى

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جرى الاستعداد لعيد الأضحى المبارك في جميع القطاعات من بينها تجهيز 400 مسجد في مدن مطروح وساحات كبيرة بمراكز الشباب لاستقبال المصلين، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، كما جرى تجهيز 8 مجازر لاستقبال الأضاحي، والكشف عليها من خلال أطباء البيطريين بالمجان لأهالي مطروح، ومنع جميع الإجازات للبيطريين.

لحوم بأسعار مخفضة بمنافذ التموين

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص، اليوم، أن الاستعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى وجرى زيادة كميات المواد والسلع الغذائية في مطروح مع تجديد الرقابة من خلال الحملات التموينية على الأسواق، وطرح لحوم في المنافذ التابعه للتموين بأسعار مخفضة بسعر 160 جنيه كيلو اللحمة البرازيلي، و195جنيه كيلو اللحمة السوداني.

شواطئ مطروح استعدت لاستقبال الزائرين

وأوضح محافظ مطروح أن جميع شواطئ مطروح استعدت وجاهزة لإستقبال الزائرين منها شواطئ مجانية ومزودة بجميع الخدمات مثل شاطئ الليدو والباسنت ومطروح العام والنخيل والفيروز، ومزارات سياحية مثل مزار كليوباترا، وهضبة عجيبة، ومتاحف كمتخف روميل، ومتحف آثار مطروح، كما جرى تجهيز الحدائق العامة وسط مدينه مرسى مطروح لإستقبال الأسر والأهالي منها حديقة كليوباترا وحديقة الغزالة وحديقة العوام.

طوارئ في مستشفيات مطروح

ولفت أنه جرى رفع حالة الطوارئ على مستوى المستشفيات المركزيه من مدخل مطروح الشرقي ومستشفى الحمام المركزي ومستشفى مارينا ومستشفى العلمين والضبعة ورأس الحكمة ومطروح العام ومراجعه الأمصال، وأكياس الدم، وزيادة عدد سيارات الاسعاف المنتشره بطول الساحل الشمالي بإجمالي 52 سيارة، وتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم.