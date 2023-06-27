تفاصيل حلقتي ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مع أنغام في العيد على «DMC»

يقدم برنامج النجمة أنغام في موسمه الجديد على قناة DMC حلقات مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويستضيف البرنامج النجمة ريهام عبدالحكيم يوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى وذلك في تمام الساعة 11 مساءً، فيما يستضيف البرنامج النجمة مي فاروق يوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى.

ضيوف البرنامج تتحدث الموسيقار الكبير عمار الشريعي

وتتحدث ضيفتا البرنامج خلال الحلقتين عن علاقتهما بالموسيقار الكبير عمار الشريعي وكيف كان داعمًا لهما وكيف كان له الأثر الأكبر، كما يتحدثا عن صداقتهما بأنغام وكيف كانت أول الحاضرين في حفلاتهما في دار الأوبرا المصرية، كما يكشفا عن سبب عدم استمرارهما في مجال التمثيل.

تقدم ريهام عبدالحكيم ومي فاروق مجموعة من أجمل ما غنت وردة والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وشاركن مع أنغام في واحدة من أجمل أغاني نجاة.