إشادات جماهيرية بحفل أنغام في الصوت والضوء: «صوت مصر»

حصلت الفنانة أنغام على العديد من الإشادات بعد إحياء حفل بالصوت والضوء أمس في ختام المؤتمر و المعرض الطبي الافريقي Africa health excon المقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.

أنغام تطرب الجمهور

وأطربت أنغام الجمهور بمجموعة من أغانيها المميزة، مثل «أساميك الكبيرة، ونفضل نرقص، حالة خاصة جدا، ياريتك فاهمني»، وغيرهم.

ونشرت أنغام عبر خاصية «الاستوري»، بحسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة أثناء غناءها «أساميك الكثيرة»، وعلقت عليها:«مصر».

الجمهور يشيد بأنغام

وتفاعل الجمهور مع فيديو حفل أنغام، الذي نشرته الأخيرة عبر حسابها، إذ نشر أحدهم فيديو وعلق عليه: «مصر عندها أنغام»، وقال آخر: «أجمل مصر وصوت مصر».

ونشرت أنغام فيديو لها إلى جانب الأهرامات، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه: «بلدي التاريخ صوت مصر».

وحققت الفنانة أنغام نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرحها أغنية «سيبك أنت»، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 2 مليون مشاهدة .