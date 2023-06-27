ضبط 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل أحد مصانع خلط وتعبئة الأسمدة الزراعية، يُدار بدون ترخيص خلال حملات تموينية بمركز بلبيس.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 34 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة و مفتشي الإدارة من حملة تموينية على المنشآت التجارية والمصانع أسفرت عن تحرير محضر رقم (10723) جنح مركز بلبيس ضد أحد أصحاب مصانع خلط وتعبئة أسمدة زراعية بالمنطقة الصناعية لإدارة نشاط بدون ترخيص وحيازته (34) طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.