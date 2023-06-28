احذر تخطي السرعة المقررة على الطرق.. غرامة مالية وسحب الرخصة

مخالفات عديدة يرتكبها قائدو السيارات في أثناء السفر إلى المناطق الساحلية أو محافظات الصعيد، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بينها تجاوز السرعة المقررة مما يسبب الحوادث على الطرق، إذ أعطى القانون، الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموحة لقائدي السيارات على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية، ولذلك ترصد «الوطن» في التقرير التالي، عقوبة تخطي السرعة المقررة.

تطوير شبكة الطرق السريعة

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك وتوجه المواطنين إلى المدن الساحلية ومحافظات الصعيد، بعد تطوير شبكة الطرق السريعة التي تربط القاهرة الكبرى بالمدن الساحلية وأبرزها طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون- العلمين، والقطامية - العين السخنة، والطريق الدولي الساحلي، فقد استعدت إدارة المرور للتصدي للمخالفات بأنواعها كافة، للحد من حوادث الطرق.

انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق

وأوضح الخبير المروري، أنّ الإدارة العامة للمرور، كثفت الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية كافة، بمجموعات من الدراجات النارية وسيارات الغاز الفورية والدفع الرباعي، فضلًا عن نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، التي ترصد جميع أنواع المخالفات على مسافة تتجاوز 300 متر بعرض 8 حارات وسعة 100 سيارة في الدقيقة.

وأبرزها تجاوز السرعة المحددة وعدم الالتزام بالحارة المرورية، وعدم الالتزام بمسافة التباعد ما بين السيارات، وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام التليفون المحمول في أثناء القيادة، والوقوف بمطالع ومنازل الكباري.

عقوبة تخطي السرعة المقررة

وتتفاوت السرعة المقررة من طريق لآخر حسب طبيعة وطول الطريق وعدد الحارات وأحجام وكثافة السيارات التي تمر عليه، ونوعية المنشآت التي على يمينه ويساره، وفي حالة تجاوز قائد السيارة السرعة المحددة يجري توقيع غرامة مالية عليه، وسحب رخصة القيادة بحد أدنى أسبوع وحد أقصى 30 يومًا على حسب قرار المدير العام للمرور، ثم عرضه على نيابة المرور المختصة لسداد الغرامة المالية.