 الشيخ يوسف بن محمد.. الخطيب رقم 14 ليوم عرفة خلال 100 عام

تنتظر الأمة الإسلامية في التاسع من شهر ذي الحجة، كل عام، خطبة عرفة، التي تعكس هموم وتطلعات المسلمين، وإرشادات باتباع الرحمة والمغفرة ومعرفة قدرة الله عز وجل، إذ أن يوم عرفة هو أعظم وأهم أركان الحج.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، يخطب الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، من منبر مسجد نمرة خطبة عرفة اليوم الثلاثاء، ليسجل على أنه الخطيب رقم 14 الذي يعتلي هذا المنبر على مدار نحو أكثر من قرن.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الخطيب رقم 14 الذي يعتلي منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة عرفة.

معلومات عن الخطيب الـ14 ليوم عرفة

- الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة.

- تخرج من كلية أصول الدين بالرياض عام 1411 هـ، بتقدير ممتاز، وحصل على الماجستير عام 1415 هـ، ودرجة الدكتوراه عام 1418 هـ.

- شغل منصب عضو هيئة كبار العلماء بموجب الأمر الملكي الكريم في مارس 1442 ه‍ وحتى الآن.

- عمل نائبا لوزير الشؤون الإسلامية لمدة 4 سنوات.

- أول مرة يعتلي يوسف بن محمد بن سعيد منبر مسجد النمرة لإلقاء خطبة عرفة.

خطبة عرفة

يشار الي أن نحو 300 مليون شخص حول العالم، يستطيعون سماع خطبة عرفة التي يتم ترجمتها خلال موسم الحج هذا العام إلى 20 لغة.