دوي انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوريجيا

دوت انفجارات في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرا من غارات جوية في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف»من مقاطعة زابوريجيا.

القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، إحراز تقدما بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، عبر «تليجرام»، إن القوات أحرزت تقدما في كل هذه المناطق، فيما أشار قائد الجبهة الجنوبية، أولكسندر تارنافسكي، إلى السيطرة على منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن تحليق طائرات مقاتلة بريطانية 21 مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المجال الجوي لمنطقة البلطيق كجزء من الدوريات الجوية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في الجزء الأوروبي من منطقة البلطيق، ردًا على الرحلات الجوية للطائرات الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».