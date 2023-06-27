إحالة المتهم بالنصب على المواطنين في الزاوية الحمراء للجنايات

قررت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة المتهم بالنصب والإكراه على المواطنين والسرقة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد نظر أولى جلسات محاكمتهما.

مسجل خطر ينصب على المواطنين

ترجع تفاصيل وكواليس الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل و شقيقتها - مقيمتان بدائرة القسم بقيام شخص بالنصب والاحتيال عليهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مسجل خطر، مقيم بمحافظة الجيزة وتم ضبطه بحوزته مبلغ مالي - الهاتف المحمول المستولى عليه - 2 فاتورة بيع مشغولات ذهبية - إيصالات إيداع مبلغ مالي - سلاح أبيض.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص في سرقة متعلقات الفتيات بأسلوب النصب والإكراه، وأقر أن باقي المضبوطات والمبالغ المالية من متحصلات وقائع سرقات أخرى.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم والمضبوطات واتهماه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة السرقة في قانون العقوبات

قول المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.