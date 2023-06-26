إحالة سيدتين للمحاكمة بتهمة سرقة العيادات الطبية في مصر القديمة

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة سيدتين لمحاكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة العيادات الطبية بأسلوب المغافلة الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد نظر أولى جلسات محاكمتهما.

وذكر أمر الإحالة أن الواقعة بدأت ببلاغ ورد إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من طبيبة بإحدى المستشفيات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها طفل وطفلة للعيادة خاصتها، وحال توقيع الكشف الطبي على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها «مبلغ مالي - بطاقة الرقم القومي - كارت فيزا» ولاذوا بالفرار.

سرقة داخل العيادات الطبية بأسلوب «المغافلة»

وأوضح أمر الإحالة أنَّ السيدتين لهما معلومات جنائية ومقيمتان بمحافظة القليوبية، وكانتا ترتكبان الوقائع داخل العيادات الطبية بأسلوب «المغافلة» وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مبالية وكانوا يتصرفوا في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية» صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة مقيم بالقليوبية.

عقوبة السرقة في قانون العقوبات

يقول المحامي هشام إبراهيم الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنَّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني، إلى أنَّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.