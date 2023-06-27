النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم والإدارة بحي المنتزه بعد معاينة العقار المنهار

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية - القسم الأول، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار الإسكندرية المنهار والكائن بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي المنتزه أول، وذلك بناءً على تكليف المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقررت النيابة استدعاء كلًا من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجار استكمال التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار حسام هنداوي، مدير النيابة، وعضوية كل من المستشار أيمن عبد المهيمن، والمستشار إسلام يوسف، لموقع العقار المنهار، والذي اتضح أنَّه مكون من دور أرضي و14 دورًا علويًا، ويقع بشارع خليل حماده بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه.

حصيلة الضحايا حتى الآن 3 حالات وفاة وإصابة واحدة

وتبين من المعاينة، انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن من العقار في اتجاه واجهة العقار حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار، وذلك صباح أمس، وأن حصيلة الضحايا حتى الآن 3 حالات وفاة وإصابة واحدة، مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الانقاض.

كما تبين من التحقيقات، أن العقار مبني منذ عام 1975، وأن مالك الدور الـ14 علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو 2023.