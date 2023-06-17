معانو النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية اليوم

يستعد معاونو النيابة الإدارية، اليوم السبت، لأداء اليمين القانونية، من دفعتي 2017 و2018، والمعينين بالقرارين الجمهوريين 209 و210 لسنة 2023.

ويقام حفل أداء اليمين، بمقر وزارة العدل بميدان لاظوغلي، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة.

الملابس اللازمة لحلف اليمين

ووفقا لبيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، فيكون الحضور في تمام التاسعة والنصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، والالتزام بالزي الرسمي، «بدلة سوداء- قميص أبيض- رابطة عنق داكنة- الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية».

قرار رئيس الجمهورية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في 23 مايو الماضي، القرارين الجمهوريين رقمى 209 و210 لعام 2023، بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية، من خريجي دفعتي2017، 2018.

تفاصيل القرار

وجاء قرار رئيس الجمهورية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون 117 لسنة 1958، بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، بجلسته المنعقدة بتاريخ، 30 يناير الماضي، وبناء على ما عرضه وزير العدل، تعيين 322 معاونا للنيابة الادارية من دفعتي 2017 و2018.