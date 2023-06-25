«النيابة الإدارية» تعلن ترقية 1596 عضوا
كتب:
محمد عيسى
06:26 م | الأحد 25 يونيو 2023
المستشار عدلي جاد
اعتمد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، رئيس الهيئة، بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، حركة ترقيات أعضاء النيابة الإدارية بإجمالي 1596 عضوًا.
وشملت حركة الترقيات الدرجات التالية:
١) عدد (96) نائبًا لرئيس الهيئة
٢) عدد (166) وكيل عام أول
٣) عدد (248) وكيل عام
٤) عدد (208) رئيس نيابة من الفئة أ
٥) عدد (222) رئيس نيابة من الفئة ب
٦) (2) وكيل نيابة من الفئة الممتازة
٧) عدد (204) وكيل نيابة
٨) عدد (450) مساعد نيابة