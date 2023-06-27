عضو «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»: الأضحية سنة مؤكدة عن النبي

قال الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ الأضحية سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق الفقهاء، ومن فعلها أخذ الأجر والثواب من الله، ومن لم يستطِع ليس عليه شيء.

وأضاف سلامة، في حواره عبر القناة الأولى: «هذه الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، والنبي أخبرنا إحياء لما فعله نبي الله إبراهيم مع سيدنا إسماعيل في الفداء العظيم، حيث قال الله تعالى "وفديناه بذبح عظيم».

وتابع، أن هذه الشعيرة لها مقصد عظيم عند الله عز وجل، وهو إحياء هذه السنة وذكرى سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، وخير الأعمال في يوم الأضحى هو الذبح، فقد قال الله عز وجل «إنا أعطيناك الكوثر.. فصلى لربك وانحر.. إن شانئك هو الأبتر»، اما الذين لا يمكنهم الذبح بسبب إمكاناتهم المادية، نقول لهم إن الذي ضحى عنك هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضحي بكبشين أملحين، فيقول هذا عن محمد وأهل بيت، وهذا عمن لم يستطع من أمتي.