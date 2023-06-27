صعيد عرفات.. تجهيزات أمنية وطبية للتيسير على ضيوف الرحمن

يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من ذي الحجة، على صعيد عرفات، لأداء أهم مناسك الحج، مستغلين فترة النهار في التقرب إلى الله، سائلين أن تكون هذه الرحلة بداية جديدة لحياتهم، ماحيةً لذنوبهم وأخطائهم السابقة.

وقالت الإعلامية أمل الحناوي، موفدة قناة القاهرة الإخبارية من الأراضي المقدسة، إنَّ الحجاج يعيشون في الوقت الحالي أجواءً روحانية، تسودها المحبة والتعاون، مؤكدة أن ضيوف الرحمن جميعهم يتسابقون في الطاعات والتقرب إلى الله من خلال الدعاء.

وأضافت أنَّ السعودية حرصت على تجهيز الطرق المؤدية للمشاعر بأفراد الأمن وسيارات الإسعاف، لاستقبال حالات الإجهاد الحراري الطارئة، مشيرة إلى أنَّ هناك تكاتفًا واضحًا بين الجهات المعنية في السعودية من أجل التيسير على الحجاج.

وأشارت إلى توافر الأطقم الطبية المتأهبة في الطرق المؤدية إلى جبل عرفات، للمساهمة في التعامل مع أي حالات طارئة، خلال أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، مؤكّدة أنَّه تمّ تصعيد أكثر من مليوني حاج لصعيد عرفات ليؤدوا الركن الأعظم في الحج.