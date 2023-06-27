أمين مساعد «البحوث الإسلامية» من جبل عرفات: الإسلام دين السلام والسعادة والرحمة

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ جموع الحجيج على جبل عرفات، بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، يرسلون رسالة إلى العالم بأن الإسلام دين السلام والسعادة والرحمة والأمن والأمان.

وتابع الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال تغطية خاصة لقناة الناس، «ضيوف الرحمن»، اليوم: «الإسلام من السلام والله هو السلام، فمن أراد السعادة عليه بالإسلام، فالمحبة التي أعلنها سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم حين قال: والَّذي نفسي بيدِه لا تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا.. أولا أدلُّكم علَى شيءٍ إذا فعلتُموهُ تحاببتُم أفشوا السَّلامَ بينَكم».

واستكمل: «قلوب تتآلف وتتعاون بعيدا عن البعضاء والحقد والحسد، وبعيدا عن قطيعة الأرحام، كل هذه القلوب تتواصل على جبل عرفات راجية رحمة ورضا الله»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.