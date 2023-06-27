ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية إلى 4 أشخاص بعد العثور على جثة مجهولة الهوية

انتشلت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، جثة رابعة من أسفل العقار المنهار بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا لـ4 ضحايا بعدما شهد العقار وقوع 4 مصابين أمس وخروجهم سالمين من المستشفى، فيما تجري عمليات البحث عن آخرين تحت الأنقاض.

وتبين أن الجثة لرجل مازالت هويته مجهولة، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتواصل مع أسر المفقودين للتعرف عليها وتحديد هويتها.

البحث عن ضحايا عقار الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات عن ضحايا أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار يجرى البحث عنهم، وبذلك يكون قد تم العثور على 4 جثمانين حتى الوقت الراهن بعد بحث 30 ساعة ويجرى البحث عن 4 آخرين.

القبض على شخصين فى قضية عقار الإسكندرية

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض على مالك الطابق الأخير و المقاول المسؤول عن أعمال بناء بدون ترخيص في عقار الإسكندرية المشار إليه بعد أن توصلت التحريات قيامه بأعمال بناء بالطابق الأخير رغم صدور قرار بإزالته، وبعرضهما على النيابة العامة امرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.