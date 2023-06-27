«حماية المستهلك» يحذر من ظهور فطريات على اللحوم: غير صالحة للاستهلاك

حذر جهاز حماية المستهلك، من اللحوم التي تظهر عليها فطريات بيضاء أو سوداء أو بقع خضراء، مؤكدا أن هذه الفطريات تجعل اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ونشر جهاز حماية المستهلك، نشرة توعوية عبر موقعه الرسمي، حذر فيها المواطنين من مظاهر الغش والفساد في اللحوم، كالتالي:

اللحوم الطازجة الفاسدة

حذر جهاز حماية المستهلك، من وجود عدة ظواهر غش في اللحوم الطازجة، كالتالي:

** تغير في الشكل الظاهري للذبيحة مع وجود رائحة غير مقبولة للحم.

** ملمس الدهن يكون غير متماسك، وبه رائحة تزنخ.

** عند الضغط على اللحم بالأصبع تترك أثرًا غائرًا

** وجود لزوجة على سطح اللحم.

** وجود نمو فطري على سطح اللحوم أو بقع خضراء على سطح اللحوم.

اللحوم المجمدة المغشوشة

كما حذر جهاز حماية المستهلك، من وجود عدة ظواهر غش في اللحوم المجمدة، كالتالي:

** وجود حروق تجميد.

** خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبان الثلج.

** عند الضغط بالأصبع على اللحم تترك أثرا غائرا.

** وجود فطريات بيضاء أو سوداء اللون أو وجود بقع خضراء اللون على سطح اللحم.

** وجود بقع خضراء في اللحوم.

** ظهور رائحة تزنخ في اللحوم.

** وجود رائحة غير مقبولة للحوم.

ويقوم جهاز حماية المستهلك، بنشر إرشادات عامة، عبر موقعه الرسمي، خلال المواسم والأعياد، من أجل توعية المواطنين، كما يخصص جهاز حماية المستهلك، خطا ساخنا رقم 19588، من أجل تلقي مكالمات المواطنين عليه في حالات الطوارئ والشكاوى.