«التموين» لـ«المواطنين»: اللحوم متاحة بكميات كبيرة في منافذنا دون حد أقصى

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مواصلة الجهود الخاصة بتامين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى توفير احتياجاتهم من اللحوم دون تحديد حد أقصى للكميات خاصة مع تدفق الشحنات التي تعاقدت عليها مؤخرا إلى المنافذ.

استمرار تعاقدات اللحوم

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، إنّ الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

المخزون الاستراتيجي من اللحوم

وأشار وزير التموين، إلى أنّ الدولة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ لزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 36 شادرا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية والمبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو جرام، في حين يبلغ سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.