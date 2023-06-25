شهدت أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، انخفاضا عن مثيلاتها في الأسواق والسلاسل التجارية، إذ بدأت وزارة التموين تكثيف ومضاعفة كميات اللحوم في المجمعات لتوفيرها للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى 2023.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين

وتبلغ أسعار اللحوم اليوم في منافذ التموين، والتي تضم 3 أنواع من اللحوم كالتالي:

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

شراء اللحوم من المجمعات دون كميات

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، السماح بشراء اللحوم من منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية دون كميات محددة، وذلك تسهيلا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك.

وضاعفت وزارة التموين من تعاقداتها على رؤوس الماشية واللحوم لتوفير رؤوس الماشية، والتي ساهمت في زيادة معدلات الضخ بالمنافذ وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، إذ تستورد حاليا وزارة التموين اللحوم من 6 دول وهي «السودان، وجيبوتي، وتنزانيا، وأوغندا، والبرازيل، والهند».

أسعار الخراف في شوادر التموين

فيما أقرت وزارة التموين تنظيم عدد 23 شادرا لبيع الخراف الحية للمواطنين، بسعر 170 جنيها لكيلو الخروف القائم.