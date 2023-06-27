سنن يوم العيد.. أبرزها الاغتسال وتأخير الطعام

ساعات وينطلق عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق غدا الأربعاء 10 ذي الحجة، الموافق 28 يونيو 2023، وفي هذه الأيام المباركة، تعد سنن يوم العيد من أكثر الأمور التي يحاول المسلمون معرفتها والمحافظة عليها في هذه الأيام من باب التقرب إلى الله عز وجل.

سنن يوم العيد

وبخصوص سنن يوم العيد، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددًا من السنن التي يمكن أن يحافظ عليها المسلم في هذا اليوم، ومن بينها أن يغتسل الإنسان ويلبس أحسن الثياب وأن يتطيب استعدادا لصلاة العيد.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنَّه من سنن يوم العيد أيضًا، أن يمسك الإنسان عن الطعام حتى يعود من من صلاة العيد، مستدلين على ذلك بأنه «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ». أخرجه الترمذي.

الذهاب للصلاة سيرًا

وأوضح المركز أن من بين سنن يوم العيد أيضا الذهاب إلى الصلاة سيرًا وذلك لحديث عليٍّ -رضي الله عنه- قال: «مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا». أخرجه الترمذي، وكذلك من السنن أيضا الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر، لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ». أخرجه البخاري.

التهنئة بالعيد

وتعد التهنئة بالعيد من بين سنن يوم العيد أيضا، بحسب ما بين مركز الأزهر العالمي للفتوى، وكذلك الدعاء للغير بالقبول، فعن جبير بن نفير، قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ»، قال ابن حجر: إسناده حسن. [فتح الباري:2/446].