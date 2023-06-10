دعاء الذبح يوم العيد.. «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين»

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهي واحدة من أكثر المناسبات الدينية قدسية عند المسلمين، والتي يتقرب فيها المسلمون إلى ربهم بذبح الأضاحي، سنة عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم يرغب الكثيرون في معرفة دعاء الذبح يوم العيد، من أجل ترديده قبل ذبح الأضحية.

دعاء الذبح يوم العيد

ووردت العديد من صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها عند ذبح الأضحية يوم العيد، ومنها ما ورد عن دار الإفتاء المصرية، أنه يُسن أن يقول المسلم عند ذبح الأضحية يوم العيد: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك» كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح.

دعاء ذبح الأضحية في العيد.. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض

ويمكن كذلك القول عند ذبح الضحية يوم العيد: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله، والله أكبر» ثم يذبح.

حكم الأضحية

وعن حكم الأضحية التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم في يوم النحر، في عيد الأضحى المبارك، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأضحية تعد واحدة من شعائر الإسلام، كما أنه سنة مؤكدة عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وأن بإحيائها ثواب عظيم وأجر كبير.