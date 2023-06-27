السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، كما أعرب عن أمنياته لليبيا وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

من جهته، أعرب محمد المنفي عن خالص الامتنان للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.