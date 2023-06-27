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السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحلول عيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
03:16 م | الثلاثاء 27 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، كما أعرب عن أمنياته لليبيا وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

من جهته، أعرب محمد المنفي عن خالص الامتنان للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.