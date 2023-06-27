موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السعودية.. يختلف من محافظة لأخرى

قبل يوم من حلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية، إذ أنَّها توافق غدا الأربعاء 28 يونيو، في العاشر من ذي الحجة لعام 1444ه‍.

وبعد أن حددت البحوث الفلكية السعودية موعد عيد الأضحى، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية، يختلف من محافظة إلى أخرى، وهي كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية وتحديدًا في مكة المكرمة ي تمام الساعة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية بالنسبة للمدينة المنورة في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جدة من المقرر أن تكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدينة الرياض في حوالي الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في تبوك الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في حائل الساعة 5:55 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في جازان من المقرر أن تكون الساعة 5:59 صباحًا.

عيد الأضحى 2023 في السعودية

وتستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك واستقبال المواطنين للصلاة أول أيام العيد في جميع المساجد المساحات المخصصة للصلاة بعد صعود حجاج بيت الله الحرام إلى جبل عرفات وهو أعظم أركان الحج.