تعرف على أسعار الأضاحي في السعودية

يعمل كثير من المسلمين على اتباع سنة رسول الله «صلى الله علي وسلم»، والالتزام بالأضحية والتى هى سنة مؤكدة لمن يمتلك القدرة المالية، ويبحث كثير من المواطنين في السعودية عن أسعار الأضاحي في السعودية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وفي التفاصيل عن أسعار الأضاحى في السعودية، يختلف سعر الأضحية باختلاف النوع والحجم، وتأتي أسعارها كالتالي، وفقا لوسائل إعلام سعودية:

أسعار الأضاحي في السعودية

- سعر الخروف النعيمي 1490 ريالا سعوديا.

- سعر الخروف الضأن الروماني 1080 ريالا سعوديا.

- سعر اللامب سواكني سعره يبدأ من 1150 ريالا سعوديا.

- سعر لحم الضأن الأسترالي يبدأ من 1200 ريال سعودي

- سعر الخروف البربري 855 ريالا سعوديا.

- سعر الحمل الكبير بين الـ1700 و2000 ريال سعودي.

- سعر الخروف المتوسط في حجمه يبدأ من 1400 ريال سعودي.

- سعر الحمل الصغير يبدأ من 1200 ريال سعودي.

-سعر العجول الصغيرة تبدأ من 1200 ريال حسب النوع.

-سعر العجل البلدي يبدأ من 3800 ريال سعودي

سعر العجول الألمانية تبدأ من 4000 ريال سعودي

يشار إلى أن الأضحية لا تجب على حجاج بيت الله الحرام وإنما يجب عليهم "الهدي" حال كان الحاج متمتعًا، أو قارنًا، وفي هذه الحالة وجب عليه أن يذبح هديًا وأقله شاه إذا وجده وإلا صام بدلًا عنه

صك الأضحية

و يجب على الحاج أيضا الذبح حال ترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الحج

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية سعر صك الأضحية بـ720 ريالا سعوديا.