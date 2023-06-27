لوكاشينكو: بيلاروسيا تريد من مؤسس «فاجنر» مشاركة خبراته العسكرية

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن «مينسك» تريد من مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين مشاركة خبراته العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأضاف لوكاشينكو، أنه لا يوجد ما تخشاه بلاده من استضافة مجموعة فاجنر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بوتين: فاجنر كانت تتمتع بدعم حكومي منذ مايو 2022

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن أفراد مجموعة فاجنر كانوا يتمتعون بدعم حكومي منذ مايو 2022، مضيفا أن الجيش تعامل مع أحداث 24 يونيو الجاري باحترافية.

وأوضح الرئيس الروسي، أن العسكريين الروس لعبوا دورا حاسما في التصدي لأحداث 24 يونيو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال بوتين، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط، أحداث 24 يونيو الجاري، إن القوات أحبطت محاولة التمرد، مع عدم الاضطرار إلى استخدام الوحدات القتالية المشاركة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن حل أزمة أحداث 24 يونيو الجاري تم بفضل جهود بوتين وإرادته في منع تطور الأحداث حسب سيناريو أسوأ، معربا عن أمل «الكرملين» في أن تفي جميع أطراف الاتفاق بوعودها.