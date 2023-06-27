توزيع 21 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تبدأ جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، غدا الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ذبح أضاحيها داخل مجزر كفر الشيخ بسخا، المعتمد من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الطب البيطري.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خّصصت كمية 21 ألفا و500 كيلو لحوم بلدية ومستوردة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّ لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظة كفر الشيخ يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفية والتعبئة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

ذبح رؤوس المواشي المستوردة

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم، وذلك ضمن مشروع «صك الأضحية» الذى تُطلقه الجمعية، لافتاً أنّ ما يتم ذبحه من لحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون و350 ألف كيلو لحوم تقريبا، وحصة محافظة كفر الشيخ 21 ألفا و500 كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.

يذكر أنّ جمعية الأورمان استفتت دار الافتاء المصرية في مشروع صك الأضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحي خلال أيام التشريق خارج بلد المضحي وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الأضحى، وأجازت دار الإفتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة، وأجازات جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضع.