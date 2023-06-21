محافظ القليوبية: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه جرى اتخاذ إجراءات مكثفة من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، لاستقبال عيد الأضحى، مؤكدا رفع درجة الاستعداد إلى القصوى من قبل الطب البيطري، خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

وقرر المحافظ إعفاء المواطنين من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة العيد، كما تقرر زيادة أعداد الأطباء البيطري بالمجازر لتلائم ضغوط العمل، وزيادة نشاط الذبح.

الإعفاء من رسوم الذبح للأضاحي داخل المجازر الحكومية

وشدد محافظ القليوبية على تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر بنطاق المحافظة، وتوفير حتياجات المجازر من المواد المستخدمة في أختام اللحوم وصيانة الأختام بجميع المجازر، وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه.

وتقرر تفعيل الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحيه السلع، حرصا على صحه وحياة المواطنين.

أشار المحافظ إلى تأكيد تفعيل الرقابة على المخابز، ومراقبة الإنتاج للخبز، وتوزيعه حسب حصه كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر إسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات للمواطنين.

الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات

أضاف المحافظ للتأكيد على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض، خاصة لحوم الأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمه من قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظه وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد.

وأكد ضرورة التنسيق بين الإداره العامه للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد، بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفه المقررة وعدم استغلال الركاب.

ووجه المحافظ لرفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها، وفقا للأصول الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات مرافق مياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز.

كما وجه محافظ القليوبية بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وربطها على الغرفة الرئيسيه للعمليات بديوان المحافظة، للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورا.