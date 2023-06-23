شركات المياه تطلق حملات توعية بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي بشبكات الصرف

تقوم إدارات التوعية بجميع الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات، بحملات موسعة للتوعية بالحفاظ على خدمتي المياه والصرف الصحي والتنويه بعدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي ببالوعات الصرف الصحي والتعرف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة، وكذلك ترشيد استهلاك المياه تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

الترشيد والحفاظ على المياه

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية الترشيد والحفاظ على المياه لأن الشركة تبذل جهودًا كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، لافتًا إلى قيام إدارة التوعية بالشركة بالتنبيه بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي حتى لا تؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها واضطرار الشركة بقطع المياه للتعامل مع الأعطال وإصلاحها مما يفسد فرحة العيد.

سلوكيات غير صحيحة تؤدي إلى كثرة الطفوحات وانسداد الشبكة

وأوضح المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، على حرص الشركة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ضمن برنامج الأنشطة المستدامة لتوعية العملاء بضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، لافتا إلى تنظيم إدارة التوعية والإعلام بالشركة وبالتعاون مع قصر ثقافة نجع حمادي ندوة توعية تحت عنوان أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي لتعريف المواطنين أن إهدار المياه في غسيل الأضاحي وإلقاء المخلفات بشبكة الصرف الصحي سلوكيات غير صحيحة تؤدي إلي كثرة الطفوحات وانسداد الشبكة.

توعية المواطنين بخطوره إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد

أشار اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تزامناً مع قرب عيد الأضحي المبارك قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بإطلاق حملات مكثفة بمراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وأثناء عملية ذبح وتنظيف الأضاحي، وخطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاحها.

حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها

وقالت المهندسة دينا عمررئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إن فريق التوعية بالشركة نظم بالتعاون مع مديرية الصحة ببني سويف، ندوة توعوية لترشيد استهلاك المياه بالوحدة الصحية بقرية الزيتون بمركز ناصر ضمن خطة الشركة الموضوعة مسبقاً لحملة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن الندوة تناولت الندوة حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها، وخاصة خلال الاستعداد للأعياد الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.