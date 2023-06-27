فوز فريقين من «حقوق الإسكندرية» في مشروع وزارة التعليم العالي «جريس» 

هنأ الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الطلاب الذين شاركوا في الفريق البحثي الفائز بالمركز الأول لمرحلة الليسانس وكذلك الطلاب المشاركين في الفريق البحثي الفائز بالمركز الثاني لمرحلة الدراسات العليا على مستوى الجامعة، وذلك في مسابقة أوراق السياسات ضمن مشروع مبادرة جريس الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار جهود مكافحة الفساد.

وبحسب بيان كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، اليوم، فإن المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد «جريس» قد انطلقت تحت شعار «نزاهةُ التعليمِ... بتعليمِ النزاهةِ» وهي مسابقة بحثية متفردة «لأفضل ورقة سياسات في مجال مكافحة الفساد علي مستوي الجامعات المصرية»، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف هيئة الرقابة الإدارية.

ويأتي ذلك بعدما شهد مسرح القبة بجامعة القاهرة احتفالية ختام فعاليات مسابقة جريس Grace لأفضل ورقة سياسات علي مستوي الجامعات المصرية.

فريق كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لمرحلة الليسانس

و فاز فريق كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لمرحلة الليسانس بالمركز الأول علي مستوي جامعة الاسكندرية، و ضم الفريق كلا من:

- إبراهيم محمد إبراهيم عصر ( الفرقة الرابعة)

- آلاء نبيل محمد السعيد (الفرقة الثانية)

- غادة حسني حلمي محمود (الفرقة الثالثة)

- يوسف مجدي سيد عواد (الفرقة الرابعة)

وتولت الإشراف علي تدريب الفريق الدكتور سارة الغراب مدرس القانون العام بالكلية، بورقة سياسات تحت عنوان «أين أموال الدولة؟».

فريق كلية الحقوق للدراسات العليا

كما فاز أيضا فريق كلية الحقوق للدراسات العليا بالمركز الثاني علي مستوي جامعة الإسكندرية وضم الفريق كلا من:

- أحمد عيد عبد الخالق (المدرس المساعد بالكلية)

- سلمى محمد ياقوت (المدرس المساعد بالكلية)

- محمد ممدوح غباشي (المعيد بالكلية)

شمس ابراهيم خليفة (طالبة بالدراسات العليا)

- محمد عبد الحفيظ (طالب بالدراسات العليا)

وتولى الإشراف علي تدريب الفريق الدكتور محمود السحلي مدرس القانون المدني بالكلية، بورقة سياسات تحت عنوان «الرقمنة وميكنة الخدمات ودورها في مكافحة الفساد في مجال الموانئ البحرية».