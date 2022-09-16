مصروفات شعبتي الإنجليزية والفرنسية بـ«حقوق الإسكندرية».. اعرف التفاصيل

أعلنت كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية مصروفات شعبتي الإنجليزية والفرنسية بها للعام الجامعي 2022 – 2023 لطلاب الانتظام والانتساب، إذ تراوحت ما بين قرابة 15 ألفا إلى 16 ألف جنيه.

وبلغت مصروفات طلاب الانتظام 14964 جنيها للذكور، و14954 جنيها للإناث، بينما بلغت مصروفات طلاب الانتساب 15788 جنيه، للذكور، ومثلهم للإناث، بحسب إخطار رسمي لطلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

شروط شعبتي الإنجليزية والفرنسية

وتشترط شعبة اللغة الإنجليزية أن يكون الطالب الملتحق بها حاصل على 80% من المجموع الكلي لمادة اللغة الإنجليزية، لكن يمكن السماح لطلاب مدارس اللغات الالتحاق بالشعبة عن حصول على 30 من 50.

وتضع شعبة اللغة الفرنسية شرط أن يكون الطالب حاصل على 80% من المجموع الكلي لمادة اللغة الفرنسية في الثانوية العامة سواء كانت لغة أولى أو ثانية، لكن يمكن السماح للطلاب مدارس اللغات الالتحاق بالشعبة عن حصوله على 30 من 50، وفق الموقع الرسمي للكلية.

الحد الأدنى لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية لعام 2022 – 2023 للشعبة الأدبية 262 لطلاب الانتظام و256 درجة لطلاب الانتساب، وللشعبة العلمية 261 لطلاب الانتظام و246 لطلاب الانتساب.