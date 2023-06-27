موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القدس.. بعد شروق الشمس أول يوم

الكثير من الفلسطينيين يسعون لمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القدس، للاستعداد لأداء الصلاة، وارتداء الملابس الجديدة وذبح الأضاحي، ويوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، غدا الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القدس

وبعدما أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى، غدًا الأربعاء، فإنّ موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القدس حسبما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في 6:10 صباحًا، بحسب التوقيت الصيفي للبلاد، بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي ما يعادل من 15 إلى 20 دقيقة، بعد موعد شروق الشمس، في أول أيام عيد الأضحي.

مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى في القدس

ومعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القدس، مهم لدى الجميع، حيث إن بعد تأدية الصلاة مع الأقارب والجيران مباشرة يبدأ ذبح الأضاحي، ويتبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى، إضافة إلى تبادل الهدايا وتقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين.

وتحتفل الأمة الإسلامية كل عام بعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي بعد عيد الفطر وصيام شهر رمضان المبارك، إذ يسبقه مباشرة يوم عرفة وهو أهم أركان الحج.