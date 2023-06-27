إسلام إبراهيم عن فيديو بورتريهات الراحل مصطفى درويش: «عايزين نفرح أهله»

نشر الفنان إسلام إبراهيم، فيديو يجمع عدد من الفنانين قاموا برسم بورتريهات الفنان الراحل مصطفى درويش، بأشكال مختلفة.

إسلام إبراهيم يكشف سبب تصويره فيديو بورتريهات مصطفى درويش

قال إسلام إبراهيم، لـ«الوطن»: «كنا عايزين نفرح أهله وجمهوره في العيد، والناس اللي بتحبه تدعيله يوم عرفة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وحرص الفنان إسلام إبراهيم، على تهنئة صديقه الراحل مصطفى درويش بعيد الأضحى المبارك 2023، ونشر عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «الفنانين اللي زي الورد دول حبوا يعيدوا عليك بطريقتهم عشان يفرحوا جمهورك وأهلك وكل حبايبك.. عيدك في الجنة يا مصطفى.. يا رب يجعل حب الناس ده في ميزان حسناتك يا حبيبي».

وفاة الفنان مصطفى درويش

وغيب الموت الفنان مصطفى درويش، في مايو الماضي، بعدما حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني، من خلال مشاركته في مسلسل «سره الباتع»، الذي دارت أحداثه بين الماضي والحاضر، عن شخصية السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، يتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر، وفي ذات الوقت حامد - صانع حلي- يكرس حياته لكشف سر السلطان ويجد نفسه هاربا من عصابات تهريب آثار.