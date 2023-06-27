حملات تفتيشية على المعديات النهرية بالمنيا قبل عيد الأضحى

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى.

التفتيش على اللنشات الخاصة

من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، الحالة العامة بمعدية الشيخ حسن بمطاي والتفتيش على اللنشات الخاصة للتأكد من سلامتها والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

وأكد رئيس مركز مطاي على ضرورة الالتزام بعوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات في شمال المنيا ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وصحة وسلامة المواطنين.

تكثيف حملات النظافة

كما كلف محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد بالأحياء والشوارع والحدائق والمتنزهات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملات مكبرة لرفع المخلفات والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها ونقلها من نقط تجميعها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، للحد من انتشار الأمراض والأوبئة ولتوفير بيئة صحية، وتكثيف العمل أمام لجان الثانوية العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمتنزهات وكورنيش النيل بالمدينة، إلى جانب استكمال أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.

إزالة الإشغالات في مركز سمالوط

وفى سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة نظافة بنطاق حي جنوب لرفع كفاءة شارع ناصر وحتى شارع الريفية، ورفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة ودهان جانبي شارع ناصر، والطريق الدائري بنطاق حي غرب المدينة، إلى جانب متابعة منظومة النظافة بقرى البيهو وطحا الأعمدة ومنقطين والقرى التابعة لها، وفي بني مزار وصندفا والقيس وقرية الشيخ عطا والسعدية والطريق الدائري.

قص وتهذيب الأشجار

وفي مطاي، تم قص وتهذيب الأشجار ودهانات البلدورات وتسوية الجزيرة بميدان السلام على الطريق الدائري باستخدام معدات الوحدة المحلية، كما تم تسوية الطريق أمام قرية الكوادي، إلى جانب تركيب 5 مطبات صناعية بمدخل مدينة مطاي الجنوبي وتركيب المطبات الصناعية على الطرق السريعة وفقا لشروط ومواصفات محددة، بالتعاون مع الجهات المعنية تلبية لطلبات المواطنين، وتخفيف الكثافة المرورية والحد من الحوادث على الطرق الرئيسية.

كما تم رفع المخلفات بحي شرق ومنطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية ومنطقة كوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبة إلى جانب رفع المخلفات بحي شمال بشارع التجارة والمدينة والمدارس والثورة واستمر حي غرب في إزالة المخلفات من نقاط تجميعها.