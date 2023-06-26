محافظ المنيا: تخصيص 202 ساحة لأداء صلاة العيد وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة العيد، وتفعيل غرف العمليات الفرعية على مدار 24 ساعة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

إقامة صلاة العيد في المساجد

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح 202 ساحة أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف خلال أيام العيد، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة مع تنظيم نوبتجيات لمنع وقوع هذه المخالفات، والإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد.

توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية

ووجه محافظ المنيا مديرية التموين بتكثيف جهودها، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من توافر جميع السلع والمستلزمات الأساسية، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا ًعلى تكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة على الأسواق طوال فترة الإجازات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الأغذية واللحوم المعروضة بالأسواق والمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

ووجه محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بالتوسع في شوادر ومنافذ عرض وبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري، إلى جانب متابعة مواقف سيارات الأجرة بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات، وتنظيم الحملات الخاصة بمنظومة النظافة العامة، بالإضافة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، والمرور على المعديات والمراسي بالتنسيق مع الحماية المدنية والمسطحات المائية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وتشمل خطة المحافظة تكليف مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك في إطار تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة على أسواق بيع وتداول اللحوم لضمان صلاحية اللحوم البلدية المعروضة أمام المواطنين.

الالتزام بالمعايير البيئية والصحية

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزرا ً حكومياً بجميع المراكز، لاستقبال أضاحي المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة العيد.