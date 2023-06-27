توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023.. اعرف هتبقى الساعة كام

لطالما كانت مناسبة عيد الأضحى المبارك من أفضل المناسبات الدينية، في ظل الاحتفال بها وإقامة عدد من الشعائر الدينية، مثل الحج وذبح الأضاحي وصلاة العيد، ما يجعل الكثير يبحثون عن توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023.

وحددت الهيئة العامة للمساحة توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023، إضافة إلى موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المحافظات المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات حسب فرق التوقيت، والتي جاءت كالتالي:

توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة عن توقيت صلاة عيد الأضحى في الجيزة 2023، لتكون الساعة 6:22 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

- تبدأ صلاة عيد الأضحى في القاهرة الساعة 6:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

- بالنسبة لصلاة العيد في محافظة الإسكندرية، تكون الساعة 6:24 صباحًا.

- بالنسبة لمحافظة أسيوط، فتبدأ صلاة عيد الأضحى الساعة 6:28 صباحًا.

- وتبدأ في مرسى مطروح الساعة 6:34 صباحا.

- جاء موعد صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:14 صباحًا.

- بالنسبة للسويس يكون موعد صلاة عيد الأضحى الساعة 6:16 صباحًا.

- تبدأ صلاة عيد الأضحى في المنيا الساعة 6:28 صباحًا.