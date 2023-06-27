توقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023.. اعرف المواعيد في المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الأضحى المبارك، إذ يؤدي الحجاج مناسك الحج اليوم الثلاثاء، والتي تستمر على مدار اليوم، ويستعد الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي بالتحضير لإقامة أبرز الشعائر الدينية في تلك المناسبة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة توقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023، حتى يتمكنوا من تحديد موعد الذبح.

وتختلف صلاة عيد الأضحى في المحافظات بحسب فرق التوقيت، وحددت الهيئة العامة للمساحة موعد الصلاة في كل محافظة على حدة، ونوضح من خلال هذا التقرير توقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023، والتي جاءت كالتالي:

توقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023

حددت الهيئة العامة للمساحة توقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2023، لتكون الصلاة في تمام الساعة 6:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر

- الجيزة: وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة ليكون في تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- الإسكندرية: وتبدأ صلاة العيد في محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- بورسعيد: وبالنسبة لبورسعيد، تكون الصلاة في تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- السويس: أما بالنسبة للسويس يكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- المنيا: وتبدأ صلاة عيد الأضحى في المنيا في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- أسيوط: وبالنسبة لمحافظة أسيوط، فتبدأ صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:28 صباحًا.

- مرسى مطروح: وعن محافظة مرسى مطروح، فتبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:34 صباحا.