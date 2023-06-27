تعرف على دعاء النبي يوم عرفة.. «لا إله إلا الله وحده لا شريك له»

يعد يوم عرفة من أهم أيام السنة، إذ يستجيب الله دعاء الحجاج ممن يقفون على جبل عرفات وغيرهم ممن لم يكتب لهم الحج، وانطلاقاً من ذلك الأمر يحرص الكثير على ترديد دعاء النبي يوم عرفة، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، دعاء النبي يوم عرفة، وهو ما يوضحه التقرير التالي.

دعاء النبي يوم عرفة

ذكرت دار الإفتاء المصرية، دعاء النبي يوم عرفة، وذلك وفق ما ورد من السنة النبوية، وقالت إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله».

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه قد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ»، مشيرة إلى أنه كان أكثَرُ دُعاءِ النَّبيِّ يَومَ عَرَفةَ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه، لا شَريكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، بيَدِه الخَيرُ، وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ».

ويستحب التوجه إلى الله بالدعاء منذ بداية يوم عرفة، وذلك للحاج وغيره، لأن يوم عرفة من الأيام التي يستجيب فيها الدعاء، كما يستحب الدعاء اقتداءً بالنبي الكريم، ويمكن للمسلم أن يسأل المولى عز وجل ما يشاء من خير الدنيا والآخرة في هذه الأيام المباركة التي يرجى فيها الاستجابة، وفي الفيديو التالي دعاء الشيخ الشعراوي حينما وقف بعرفات.

النفور من عرفات

وبعد النفور من عرفات مع غروب الشمس يذهب الحاجّ إلى مزدلفة، ومن السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء والفجر، ثم يمكث فيها للدعاء والذكر إلى قرب طلوع الشمس من يوم العاشر.

والوقوف بمزدلفة عند الحنفية سنة مؤكدة، وعند الشافعية والحنابلة واجب، لكنهم رخصوا في الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر؛ فيحسب الوقت ما بين الغروب والفجر، ثم يقسم على اثنين، ثم يضاف خارج القسمة من الساعات إلى وقت المغرب فيكون هذا هو وقت نصف الليل.

ويتحقق الوقوف بمزدلفة عند المالكية بمقدار «حط الرحال» وهو وقت يتسع لإنزال الأمتعة؛ لأنّ (الحط) معناه: الإنزال، و(الرحل): هو مَا يوضع على ظهر الْبَعِير للرُّكُوب وكل شَيْء يُعَدُّ للرحيل من وعَاء للمتاع وَغَيره ومسكن الْإِنْسَان وَمَا يَسْتَصْحِبُهُ من الأثاث.