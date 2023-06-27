انتشال جثة خامس ضحايا عقار الإسكندرية المنهار.. وجار البحث عن آخرين

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من انتشال خامس ضحايا عقار الإسكندرية المنهار، وهي جثة لشخص يدعى محمد حسين، 28 سنة، وذلك خلال عمليات البحث الجارية من قبل رجال الحماية المدنية.

يأتي ذلك بعدما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك 8 بلاغات عن ضحايا أسفل أنقاض عقار الإسكندرية المنهار يجري البحث عنهم، وبذلك يكون قد تم العثور على 5 جثامين حتى الوقت الراهن بعد بحث أكثر من 30 ساعة ويجري البحث عن 3 آخرين.

استمرار البحث عن ضحايا عقار الإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال الجثامين المتبقية وذلك بعد عمل تجاوز 30 ساعة متواصلة حتى مساء اليوم، وبمجرد ما تم انتشال جثمان خامس ضحايا عقار الإسكندرية تم وضعه تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

تفاصيل عقار الإسكندرية

جدير بالذكر أنه وقع انهيار عقار في منطقة ميامي شرق الإسكندرية يتكون من 13 طابقا، بالإضافة إلى طابق مخالف، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بالإضافة إلى 5 ضحايا تم العثور على جثتهم حتى الوقت الراهن.