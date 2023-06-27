لو الـATM سحبت الفيزا خلال أيام العيد.. اعرف طريقة استرجاعها

تشهد أيام الأعياد والمناسبات الرسمية مثل عيد الأضحى المبارك، إقبالًا شديدًا على ماكينات الـATM للحصول على الأموال لشراء مستلزمات العيد، وتوفير العيدية، إلا أنّه في بعض الأحيان يتفاجأ العملاء في أثناء عملية سحب الأموال من الـATM عدم خروج الفيزا، وعدم الحصول على المبلغ أيضًا، ما يعرض العملاء إلى موقف غير متوقع في هذه الأيام.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، طريقة استعادة العملاء للفيزا الخاصة بهم في حالة تم سحبها في أيام العيد.

طرق استعادة الفيزا بعد سحبها في الـATM

في حالة تم سحب الفيزا في ماكينات الـATM، على العميل أن يقوم بالاتصال بخدمة العملاء في الوقت نفسه، وأن يوضح لخدمة العملاء مكان الـATM تحديدًا التي سحبت الفيزا.

وستقوم خدمة العملاء بمراجعة البيانات الشخصة الخاصة بالعميل، وبيانات الفيزا والمتابعة مع العميل.

السيارات المتنقلة

وفي إطار حرص الدولة المصرية، على توفير الخدمات للمواطنين من خلال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في معظم الخدمات التي تهم المواطنين، توفر البنوك المصرية لعملائها خدمة السيارات المتنقلة التي من خلالها يتسطيع العملاء الحصول على الخدمات الطارئة، مثل سحب الـATM للفيزا وقت إجراء عملية سحب النقود.