بدء صرف المعاشات غدا من خلال ماكينات ATM.. والبنوك خلال أيام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجيهات عاجلة بصرف المعاشات قبل موعدها، ليحصل عليها أصحاب المعاشات المستحقين، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجاتهم.

مواعيد صرف المعاشات لجميع المستحقين قبل عيد الأضحى

واستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مواعيد صرف المعاشات لجميع المستحقين، كما يلي.

الجمعة الموافق 23 يونيو

لأصحاب المعاشات الذين يصرفون المعاشات من خلال «ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بباقي البنوك، ومنافذ فوري».

الأحد الموافق 25 يونيو

لأصحاب المعاشات الذين يصرفون المعاشات عن طريق فروع البنك المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان عنها، تنبيهها على مديري وموظفي فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، تزامنا مع الإقبال الكثيف الذي ستشهده الماكينات بداية من الغد.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي، أتاحت عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني، تسهيلا على المواطنين سواء المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات والمستفيدين، إمكانية الحصول على الخدمات التي يرغبون فيها، دون الحاجة للخروج من المنزل.