كل ما تريد معرفته عن الحد الأقصى للسحب النقدي من الفروع أو (ATM)

سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من فروع البنوك المصرية، من الإجراءات اليومية التي يتبادلها المواطنون بشكل دوري، وربما لا يعلم البعض الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب قرار البنك المركزي عن الحد الأقصى للسحب النقدي.

ويكون الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك بحسب قرار البنك المركزي المصري، هو 150 ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للسحب النقدي

وبالنسبة للحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM يكون 20 ألف جنيه مصري، وفقا لنص قرار البنك المركزي

ومن المنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري يوم 22 يونيو 2023، اجتماع لبحث أسعار الفائدة الجديدة.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

ويذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها الثالث في 18 مايو 2023، وهو 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

كما أن يعقد البنك المركزي المصري خلال العام 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، وتم عقد ثلاث منهم، إذ أن المتبقى 5 اجتماعات يوم 22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر و2 نوفمبر و21 ديسمبر من عام 2023.